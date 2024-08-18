Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını''
Bolu’daki yangının 72 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangının boyutunu "Bolu tarihinin en büyük yangını" sözleriyle açıkladı.
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinden tedbir amacıyla tahliye edilen 490 kişi evlerine geri dönmeye başladı.
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Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı. İlçedeki ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde yangın kontrol altına alındı.
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, kontrol altına alınan yangının ardından bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
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