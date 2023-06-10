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Açık unutulan damper köprüde asılı kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu hafriyat kamyonunun damperi, köprüye çarptı. Damper köprü ile yol arasında asılı kalırken, şarampole uçan kamyonun şoförü yaralandı.

Açık unutulan damper köprüde asılı kaldı - Resim: 1

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Mehmet K. (45), yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla yola çıktı. Mehmet K.’nin açık unuttuğu damper köprüye çarptı.

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Açık unutulan damper köprüde asılı kaldı - Resim: 2

Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Açık unutulan damper köprüde asılı kaldı - Resim: 3

Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Açık unutulan damper köprüde asılı kaldı - Resim: 4

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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