Acil serviste hastayı azarlayan o doktor görevinden istifa etti!

'CEVAP VERMEK İSTEMİYORSAN BEKLERSİN'

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran C.T., el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince T., "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.