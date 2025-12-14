  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü, insanlar birbirini ezdi!

Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü

Çorum'DA bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim izdihama dönüştü. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: İHA
Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.

1 / 6
Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü - Resim: 2

Kapıların açılması gecikince "aç, aç" diye slogan attı. 

2 / 6
Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü - Resim: 3

İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.

3 / 6
Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü - Resim: 4

Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. 

4 / 6