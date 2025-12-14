Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü
Çorum'DA bir iş yerinin açılışı için yapılan indirim izdihama dönüştü. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.
Kapıların açılması gecikince "aç, aç" diye slogan attı.
İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.
Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.
