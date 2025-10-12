Açılışa sadece 7 saat kalmıştı... Dükkanın halini görünce dünyası başına yıkıldı

'800 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR VAR'

U.A., "İfade verdik, şu anda araştırılıyor bekliyoruz yani kim neden yapar bir düşmanımız hasmımız yok. Niçin yapar bilmiyoruz. Çevre esnaftan rekabet olur diye yapan mı oldu, yoksa çekemeyen biri mi yaptı bilmiyorum. Şahsi düşmanımız olsa benim arabam var evim var gelir ona yapardı. Ben buradayım sabah akşam gelir dükkana sıkardı. Bizle işi olmayan çekemeyen kıskanan bir insan büyük ihtimalle. Olmasını istemediği için de son güne kadar bekledi zarar büyük olsun diye. Burada aşağı yukarı 800 bin liranın üzerinde zarar var. Biz burayı dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptık, zor zamanlardan geçtik. Şu anda nasıl yapacağız toparlayacağız bilmiyorum. Kiracı olarak mağdur olduk, ev sahibinin burası evi bizim de ikinci evimiz sayılır. O kadar masraf ediyorsun o kadar para harcıyorsun. Ortada hiçbirşey yok" dedi.