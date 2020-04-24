Adalar yolcusu kalmasın! 1 aylık kısıtlama öncesi böyle gittiler

"ADALARDA HASTALIK OLMAMASI İÇİN ALINAN BİR TEDBİR"

Adada yaşayan Mehmet Özkorkmaz, kısıtlama kararı için, "Şu pozisyon itibarıyla havaların ısınmasından dolayı adalara giriş ve çıkışların kontrol altına alınması çok doğal. Bu bir karantina değil. Bu yanlış algılanmasın. Adalarda hastalık olmaması için alınan bir tedbir. Bence bu çok güzel bir hareket. Bunlar bir kısıtlama. Adada ikamet etmeyenler için gerekli olan bir kısıtlama bu. Ama bizler yani adalarda oturanlar, yaşayanlar için geçerli değil" diye konuştu.