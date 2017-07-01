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  3. 01 Temmuz 2017 17:39

Adalet yürüyüşünde 15 TEmmuz şehitlerini unutmadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü 17. gününde...

Adalet yürüyüşünde 15 TEmmuz şehitlerini unutmadılar

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Adalet yürüyüşünde 15 TEmmuz şehitlerini unutmadılar

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Adalet yürüyüşünde 15 TEmmuz şehitlerini unutmadılar

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Adalet yürüyüşünde 15 TEmmuz şehitlerini unutmadılar

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