Adalılar yangına karşı seferber oldu

"ELLERİ, BACAKLARI YANANLAR OLDU"Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan Heybeliada sakinlerinden Atilla Keke, “İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye. Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de Adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir taraftan kürek, bir taraftan bidonlar. Soğutma çalışmalarına kadar bitirdik. İtfaiye erleri çok yorulduk çok çaba sarf etti. Hortumları toplamalarına yardım ettik en son. Adalılardan elleri, bacakları yanan oldu, dumandan etkilenen oldu. Onlar ambulans dolmuşla hastaneye kaldırıldı" dedi.