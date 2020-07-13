Adalılar yangına karşı seferber oldu
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla söndürüldü. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Ekiplere yardım edenler arasında bulunan vatandaşlar o anları anlattı.
Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.30 sıralarında çıkan yangın 19.45'te söndürüldü.
Yangının ardından Heybeliada'ya İstanbul'dan çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Adalıların da dahil olduğu soğutma çalışmaları ormanlık alanda sürüyor.
"ELLERİ, BACAKLARI YANANLAR OLDU"Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan Heybeliada sakinlerinden Atilla Keke, “İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye. Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de Adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir taraftan kürek, bir taraftan bidonlar. Soğutma çalışmalarına kadar bitirdik. İtfaiye erleri çok yorulduk çok çaba sarf etti. Hortumları toplamalarına yardım ettik en son. Adalılardan elleri, bacakları yanan oldu, dumandan etkilenen oldu. Onlar ambulans dolmuşla hastaneye kaldırıldı" dedi.