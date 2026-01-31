''Adam öldü, evi de yıkıldı'' dediği an ev yerle bir oldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde 'Zehir Mahmut' olarak bilinen Mahmut A. 25 gün önce vefat etti. Köydeki evine gelen Ahmet U. da, Mahmut A.'un yaşadığı evin bir kısmının yıkıldığını görerek önce fotoğraf çekip vefat eden şahsın oğluna attı. Daha sonra canlı yayın için video kaydı açan Ulusoy "Yıllardır komşuluğuna doyamadığımı komşum 'Zehir Mahmut'un evi de yıkıldı, adam öldü evi de yıkıldı" dediği anda evin bir kısmı daha büyük bir gürültü ile çöktü. Ulusoy o anlarda panik yaşarken, yıkılma anını da saniye saniye kaydetti.