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Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu

Adana'da hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düşmesiyle birlikte meyve bahçesi buz tuttu.

Kaynak: DHA
Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu - Resim: 1

Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi’nde etkili olan soğuk hava, tropikal meyve yetiştiricilerini olumsuz etkiledi. 

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Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu - Resim: 2

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucu üretici Mustafa Akçoban ejder meyvelerinin zarar görmesini önlemek amacıyla gece boyu nöbet tuttu. 

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Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu - Resim: 3

Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban’ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu. 

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Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu - Resim: 4

Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu. 

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