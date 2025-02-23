Adana buz kesti: Meyve bahçesi buz tuttu
Adana'da hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düşmesiyle birlikte meyve bahçesi buz tuttu.
Kaynak: DHA
Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi’nde etkili olan soğuk hava, tropikal meyve yetiştiricilerini olumsuz etkiledi.
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Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucu üretici Mustafa Akçoban ejder meyvelerinin zarar görmesini önlemek amacıyla gece boyu nöbet tuttu.
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Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban’ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu.
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Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu.
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