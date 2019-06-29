Adana fuhuş çetesi çökertildi

Savcılıktan alınan izinle Hakan U.'yu 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İbrahim Ö.'nün, Gülizar B. (45), Birgül K.'nın (39) "Çok para kazanacaksın" vaadiyle il dışından getirdiği genellikle kimsesiz, eşinden boşanmış veya maddi durumu kötü olan kadınları ağlarına düşürdüğünü tespit etti.

