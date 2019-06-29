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  3. 29 Haziran 2019 14:27

Adana fuhuş çetesi çökertildi

Adana'da kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kadınlara lüks otellerde fuhuş yaptırıp, ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi.

Adana fuhuş çetesi çökertildi

Lüks otellerde erkeklerle fuhuş amaçlı buluştukları ve günlük yaklaşık 5 bin lira para elde ettikleri iddia edilen fuhuş çetesi üyelerinden 1'i kadın 3 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana fuhuş çetesi çökertildi

Adana'da Hakan U.'nun yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Adana fuhuş çetesi çökertildi

Savcılıktan alınan izinle Hakan U.'yu 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İbrahim Ö.'nün, Gülizar B. (45), Birgül K.'nın (39) "Çok para kazanacaksın" vaadiyle il dışından getirdiği genellikle kimsesiz, eşinden boşanmış veya maddi durumu kötü olan kadınları ağlarına düşürdüğünü tespit etti.

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Adana fuhuş çetesi çökertildi

Çete üyelerinden İsmet A. (53) ve Turgut E.'nin (53) ise il dışından müşteri getirdiği, taksicilik yapan Ali A.'nın da çetenin ağına düşürdüğü kadınları taşıdığı öğrenildi.

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