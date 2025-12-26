Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında
Adana'nın Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu 3 mahallede cadde ve sokaklar su altında kaldı, bulvarda çökme meydana geldi.
Kaynak: DHA
Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı.
Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı.
Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı.
Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.
