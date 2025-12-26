  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında

Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında

Adana'nın Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu 3 mahallede cadde ve sokaklar su altında kaldı, bulvarda çökme meydana geldi.

Kaynak: DHA
Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında - Resim: 1

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı. 

1 / 14
Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında - Resim: 2

Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı.

2 / 14
Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında - Resim: 3

Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı. 

3 / 14
Adana Venedik'e döndü! Üç mahalle sular altında - Resim: 4

Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. 

4 / 14