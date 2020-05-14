Adana'da 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıktı!
Adana'da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip koronavirüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı.
Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Normalde 14 yolcu, yeni tip koranavirüs nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı.
Polis sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi.