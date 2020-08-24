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  3. 24 Ağustos 2020 09:27

Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hane boşaltıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.

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Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane tahliye edildi. Gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

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