Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hane boşaltıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.