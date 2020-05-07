Adana'da ortalık savaş alanına döndü
Adana'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 01 CKY 10 plakalı otomobille mahalleye gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma çıktı. Yüzünden yaralanan kişi, olayı görüntüleyen gazetecilere de küfür edip tepki gösterdi.