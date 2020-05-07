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  3. 07 Mayıs 2020 00:16

Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Adana'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 01 CKY 10 plakalı otomobille mahalleye gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

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Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma çıktı. Yüzünden yaralanan kişi, olayı görüntüleyen gazetecilere de küfür edip tepki gösterdi. 

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Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Arbede sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmayla ayağından yaralanan başka bir kişinin ise gruplardan bağımsız, çevrede olayı izlerken yaralandığı öğrenildi. 

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