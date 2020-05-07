Adana'da ortalık savaş alanına döndü

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 01 CKY 10 plakalı otomobille mahalleye gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.