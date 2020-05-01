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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

Adana'da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturan uçurtma, yasaklandı. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.

Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen  uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. 

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Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi.

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Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyramasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

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Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.

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