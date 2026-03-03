Adana'da akılalmaz bir hırsızlık: Gasilhaneye girip kefen çaldılar!
Adana'da yaşanan sıra dışı hırsızlık olayı, "bu kadarına da pes" dedirtti. Seyhan ilçesinde mezarlık gasilhanesine giren şüphelilerin, cenaze işlemleri için saklanan kefen ve havluları çalması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Muhtarın hırsızlara yönelik "Kefeni ne yapacaksın?" sorusu ise sosyal medyada gündem oldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı, geçtiğimiz Pazar günü eşine az rastlanır bir hırsızlık olayına sahne oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gasilhanenin penceresini sökerek içeri sızdı. Ancak hırsızların hedefindeki malzemeler görenleri hayrete düşürdü.
İddiaya göre, gasilhaneye giren şahıslar burada önce sigara ve yasaklı madde kullandı. Ardından, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların cenaze işlemleri için yedek olarak tutulan kefen, çarşaf ve havluları çalarak izlerini kaybettirdi.
Sabah durumu fark eden görevlinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, yaşanan manzaradan büyük üzüntü duyduğunu belirterek hırsızlara seslendi:
"Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? Buraya zarar vermek sana ne kattı? Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun? Tek tesellimiz klima ve termosifona dokunmamış olmaları."