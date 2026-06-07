Adana'da akılalmaz cinayet: Satın aldığı otomobilde arıza çıkınca öldürmüş!

Olay 24 Mayıs günü saat 18.00 sularında Onur Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre B.O. (31), bir süre önce C.K.'den (26) bir otomobil satın aldı. Ancak araçta ciddi mekanik arızalar çıkması ve borç/ödeme meselelerinin de devreye girmesiyle ikili arasında derin bir husumet başladı. Olay günü sokakta tesadüfen karşılaşan tarafların sözlü tartışması hızla silahlı kavgaya dönüştü. B.O., belinden çıkardığı tabancayla C.K. ve yanındaki arkadaşı D.T.'ye (26) kurşun yağdırdı.