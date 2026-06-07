Adana'da akılalmaz cinayet: Satın aldığı otomobilde arıza çıkınca öldürmüş!
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu C.K.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Mersin'de saklandığı dağ evinde yakalanan şüphelinin, C.K.'den satın aldığı otomobilin arızalı çıkması nedeniyle cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Olay 24 Mayıs günü saat 18.00 sularında Onur Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre B.O. (31), bir süre önce C.K.'den (26) bir otomobil satın aldı. Ancak araçta ciddi mekanik arızalar çıkması ve borç/ödeme meselelerinin de devreye girmesiyle ikili arasında derin bir husumet başladı. Olay günü sokakta tesadüfen karşılaşan tarafların sözlü tartışması hızla silahlı kavgaya dönüştü. B.O., belinden çıkardığı tabancayla C.K. ve yanındaki arkadaşı D.T.'ye (26) kurşun yağdırdı.
Sırtından ağır yaralanan C.K. ve ayağından vurulan D.T. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 26 yaşındaki C.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı D.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
550 Saatlik Görüntü İncelendi
Saldırının ardından otomobiliyle kayıplara karışan zanlı B.O.'yu yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel bir çalışma başlattı. Katil zanlısının kaçış rotasını belirlemek için bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve özel güvenlik kameralarından oluşan tam 550 saatlik görüntü saniye saniye izlendi.
Mersin'de dağ evinde yakalandı
Ekiplerin çalışması sonucu, şüphelinin Adana'dan Mersin'e kaçtığı ve Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki ıssız bir dağ evinde saklandığı tespit edildi.