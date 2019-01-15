Adana'da tarım arazileri sular altında

9 mahalledeki tahıl ve sebze ekili alanlar tamamen sular altında kalırken, bir kamyon şoförü su altında kalan yoldan geçmeye çalıştı. Bir kamyon da suyun içinde mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye getirilen iş makinesi ile kamyon olduğu yerden uzun uğraşlarla çıkarıldı.