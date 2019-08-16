Adana'da biberin salça yolculuğu başladı
Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde kırmızı biberin hasadıyla birlikte evlerde biber salçalarının yapımına da başlandı Salça yapımı için çektirilen kırmızı biberl
Adana'da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı.
Satıcılardan salçalık biber satın alan vatandaşlar, biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak da suyunu çekmesi için damlara seriyor.
Kentteki müstakil evlerin ve bazı apartmanların damları çekilmiş biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyandı.