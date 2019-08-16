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  3. 16 Ağustos 2019 12:25

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde kırmızı biberin hasadıyla birlikte evlerde biber salçalarının yapımına da başlandı Salça yapımı için çektirilen kırmızı biberl

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı

Adana'da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı.

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Adana'da biberin salça yolculuğu başladı

Satıcılardan salçalık biber satın alan vatandaşlar, biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak da suyunu çekmesi için damlara seriyor.

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Adana'da biberin salça yolculuğu başladı

Kentteki müstakil evlerin ve bazı apartmanların damları çekilmiş biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyandı.

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Adana'da biberin salça yolculuğu başladı

Hazır salçalara güvenmeyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

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