Adana'da büyük orman yangını: Alevler evlere sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 8 ev zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına Kozan orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelerden takviye istenerek çok sayıda arasöz ve yangın söndürme ekibi ile müdahale başladı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında 8 ev zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında evleri ve bahçeleri yanan vatandaşlar üzüntü içinde yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşlar da hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Zeytin bahçesi ve çardağı yanan vatandaşlardan Ahmet Öz, "Sabah 4'ten beri yangını söndürmek için mücadele ediyoruz. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Benim zeytin bahçem vardı, çardağım vardı, yandı. Abim yangının ortasında kaldı. 2 saate çok hızlı bir şekilde yayıldı. Komşuların evleri yandı, onlara müdahale ettik. Yangın benim 30 dönüm zeytin bahçeme sıçradı dakikalar içinde yandı. Şimdi geldiğimiz bu bölge de yanıyor. Müdahale ediliyor ama rüzgar çok hızla yayılıyor" dedi.