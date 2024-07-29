Adana'da büyük orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Zeytin bahçesi ve çardağı yanan vatandaşlardan Ahmet Öz, "Sabah 4'ten beri yangını söndürmek için mücadele ediyoruz. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Benim zeytin bahçem vardı, çardağım vardı, yandı. Abim yangının ortasında kaldı. 2 saate çok hızlı bir şekilde yayıldı. Komşuların evleri yandı, onlara müdahale ettik. Yangın benim 30 dönüm zeytin bahçeme sıçradı dakikalar içinde yandı. Şimdi geldiğimiz bu bölge de yanıyor. Müdahale ediliyor ama rüzgar çok hızla yayılıyor" dedi.