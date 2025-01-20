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Adana'da büyük yangın

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
Adana'da büyük yangın - Resim: 1

Sarıhamzalı Mahallesi'nde Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Adana'da büyük yangın - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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Adana'da büyük yangın - Resim: 3

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

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Adana'da büyük yangın - Resim: 4

‘YANGIN BİR İŞ YERİNDE ÇERÇEVELENMİŞ DURUMDA’

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gelerek söndürme çalışmalarını inceleyip, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir'den bilgi aldı.

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