Adana'da büyük yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sarıhamzalı Mahallesi'nde Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
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‘YANGIN BİR İŞ YERİNDE ÇERÇEVELENMİŞ DURUMDA’
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gelerek söndürme çalışmalarını inceleyip, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir'den bilgi aldı.
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