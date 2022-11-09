Adana'da Cono'ların mahallesine operasyon

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cono' aşiretinin yaşadığı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi.