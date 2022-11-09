Adana'da Cono'ların mahallesine operasyon
Adana'da Cono aşiretinin yaşadığı mahalleye düzenlene operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, silah ve mermi ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Cono' aşiretinin yaşadığı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi.
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Şüpheli görülen araç ve adreslerde aramalar yapılırken, özel harekat ekipleri ise uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.
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Aramalar sonucu 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 70 dolu fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.
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Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)
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