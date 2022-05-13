Adana'da DEAŞ yandaşları dehşet saçtı: Önce kurşunladılar, sonra evi yaktılar
Adana'da terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu iddia edilen bir grup dehşet saçtı. Evleri kurşunlanan ve benzin dökülerek ateşe verilen aile, faillerin yakalanması istedi.
Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf K.'ı (25) terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' diyerek tehdit etti.
Önce kurşunladılar, sonra ateşe verdiler
K. ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla K.'ın evinin avlu kapısına ateş etti. K. ise olayı polise bildirdi.