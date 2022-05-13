Adana'da DEAŞ yandaşları dehşet saçtı: Önce kurşunladılar, sonra evi yaktılar

Adana’da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi.