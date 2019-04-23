Adana'da dehşet anları ! Kendine böyle zarar verdi
Adana'da bir kıza "aşık" olan kişi, kendine bıçakla zarar verip polise saldırdı.
Adana'da bir kıza ‘aşık’ olduğunu ileri sürerek kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi. Gencin yakınları da bütün bu olup bitenleri gözyaşları içinde izledi
Adana'da kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Caner Y. (25) isimli şahsın psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Bu sabahta evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı.
“GÖZÜM VAR, GÖNLÜM VAR, NİYETİM VAR”
Ancak Caner Y. bir türlü ikna olmadı. Caner Y. "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis itfaiye ekiplerine haber verip şahsı tazyikli su ile etkisiz hale getirmek istedi.