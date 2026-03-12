Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı
Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç, annesiyle tartıştıktan sonra hem kendisini hem de evi yakmaya kalkıştı. Yaklaşık 3 saat süren gergin bekleyiş, polis ekiplerinin sabırlı ikna çabalarıyla faciaya dönüşmeden son buldu.
Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen olay, çevre sakinlerini ayağa kaldırdı. 14 katlı bir binanın 9’uncu katında yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A. (25), annesiyle girdiği tartışmanın ardından kontrolden çıktı.
Tartışma sonrası annesinin evi terk etmesiyle balkona çıkan E.A., bağırmaya başlayarak hem kendisini hem de ikamet ettikleri daireyi yakacağını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin binanın önüne geldiğini gören genç, üzerine kolonya dökerek tehditlerinin dozunu artırdı. Polisleri sevmediğini bağıran E.A., itfaiyenin merdivenli araçla balkona yaklaşmasına da izin vermedi.
"Kolonyanın esansı gidiyor"
Polis ekipleri, E.A.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre kendisiyle konuşmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabaları sırasında pencereden polislere seslenen E.A., "Kolonyanın esansı gidiyor. Yine kolonya döktürtme bana. Kolonyanın feri geçiyor. Yine dökerim kolonyayı. Her yeri yakarım" diyerek eve kimsenin yaklaşmasını istemedi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla kendisine ulaşmak isteyen polise olumsuz yanıt veren E.A., uzun süre direndi.