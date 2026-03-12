Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı

Tartışma sonrası annesinin evi terk etmesiyle balkona çıkan E.A., bağırmaya başlayarak hem kendisini hem de ikamet ettikleri daireyi yakacağını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.