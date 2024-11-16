Adana'da depremde ağır hasarlı binadan bukalemun çıktı

Yıkım sırasında firma yetkilisi Abdurrahman Yıldıran, molozların arasında bir canlının hareket ettiğini fark etti. İş makinelerini durduran ekipler, bulunan canlının bukalemun olduğunu anladı. Bukalemunun bulunduğu yerden alınıp, güvenli bir bölgeye götürülmesinin ardından yıkım devam etti.