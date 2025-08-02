Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var
Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Bölgeye ekipler sevk edilirken 1 pilot ve 1 yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA
Adana2nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra düştü.
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Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot B.Y. ve yolcu Ş.D. ağır yaralandı.
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Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Narenciye bahçesindeki uçağın enkazına ulaşan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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