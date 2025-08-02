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Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

Adana'da bir eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Bölgeye ekipler sevk edilirken 1 pilot ve 1 yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA / İHA
Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var - Resim: 1

Adana2nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra düştü. 

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Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var - Resim: 2

Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot B.Y. ve yolcu Ş.D. ağır yaralandı. 

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Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var - Resim: 3

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var - Resim: 4

Narenciye bahçesindeki uçağın enkazına ulaşan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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