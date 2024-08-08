Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı
Adana'da Ağustos ayı başındaki orman yangınına müdahale ederken göle düşen helikopterin enkazı JAK ve SAK timleri tarafından 5 günlük çalışma sonucu çıkarılabildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale esnasında Kızlarsekisi bölgesinde su alırken kaza kırıma uğrayan Rus menşeili Mi 8 tipi helikopter, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK ve SAK ekiplerinin saatlerce süren kurtarma çalışması sonucunda enkaz yerinden karaya çıkarıldı. Helikopterin çıkarılma çalışması anbean görüntülendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde Gökdere Barajı'na orman yangınına müdahale ederken su alımı esnasında nedeni bilinmeyen şekilde kaza kırımına uğrayarak düşen ve 3'ü Rus 2 Türk mürettebatın kurtulduğu helikopter kazası sonrası, helikopterin enkazı karaya çıkarıldı.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip 5 gün süren sualtı çalışmasını tamamlamasının ardından helikopteri balonlara önce su yüzeyine yükseltti, ardından 5 kilometre boyunca botlarla taşıyarak karaya ulaştırdı.
8 saat süren helikopteri Gökdere Barajı'ndan çıkarma çalışmasında kazada uçaktan sağ kurulan mürettebat da jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Her anlarını görüntüledi.