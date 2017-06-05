Adana'da havadan, karadan operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yüreğir ilçesine bağlı 10 noktada özel harekat polisiyle karadan uygulama yaptı. Bu sırada helikopterle mısır tarlaları havadan denetlendi. Bir süre sonra helikopterdeki polis, Yakarlı Mahallesi yakınlarında Hint keneviri tespit etti. Polis telsiz ile karadaki polisleri uyarıp mısır tarlasına yönlendirdi. Polis tarlaya girdiğinde 290 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis kenevirleri söküp el koydu. Polis daha sonrada tarla sahibine ulaştı. Tarla sahibinin, "Bunlardan biz de dertliyiz haberimiz olmadan mısır boy attıktan sonra keneviri ekiyorlar" dediği öğrenildi.