  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Nisan 2019 01:00

Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi. .

Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi. Nisan'da Adana'da' sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Atatürk Park'ında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması yapıldı.

1/ 27
Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenen yarışma için karnaval başladığı günden itibaren internet üzerinden başvuru alındı. Yapılan 50 başvuruyu inceleyen kulüp 20 kişinin yarışmaya katılmasına karar verdi.

2/ 27
Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Ümit Adnan Özden, Adana'nın en ünlü yemeği olan kebabı en kısa sürede kimin yiyeceğini merak ettikleri için böyle bir yarışma düzenlediklerini, bundan sonra geleneksel hale getirip yarışmayı her yıl düzenleyeceklerini söyledi.

3/ 27
Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Bugün ise bu 20 kişi kendilerine verilen 10 mini dürümü aynı anda yemeye başladı. Dürümün yanı sıra yarışmacılara şalgam ve su verildi. Yarışmacılar dürümleri yerken bir hayli zorlandı. Yarışmacıları çevredeki kadın, erkek ve çocuklar meraklı gözlerle izledi.

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM