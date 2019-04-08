Adana'da ilginç yarışma: En hızlı kebabı kim yiyecek?

Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Ümit Adnan Özden, Adana'nın en ünlü yemeği olan kebabı en kısa sürede kimin yiyeceğini merak ettikleri için böyle bir yarışma düzenlediklerini, bundan sonra geleneksel hale getirip yarışmayı her yıl düzenleyeceklerini söyledi.