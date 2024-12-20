Adana'da kalaşnikoflu soygun: Altınları alıp kayıplara karıştılar

Olay, saat 10.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille iş yerine gelen yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcu H.Ç. ve çalışanları, Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla tehdit edip, yere yatırdı.