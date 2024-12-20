Adana'da kalaşnikoflu soygun: Altınları alıp kayıplara karıştılar
Adana'da maskeli 4 kişi, kalaşnikof ve tabancayla girdiği kuyumcu dükkanındaki çalışanları tehdit edip, altınları çalarak kaçtı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 10.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille iş yerine gelen yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcu H.Ç. ve çalışanları, Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla tehdit edip, yere yatırdı.
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Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken, diğeri de vitrindeki altınları çantaya doldurdu. Şüpheliler, aldıkları altınlarla kaçtı. İhbarla olay yerine Gasp Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Polis, güvenlik önlemi alınan kuyumcuda inceleme yaptı.
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Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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