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  3. 18 Nisan 2017 00:00

Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar

Adana'da alaca-verecek kavgası kan davasına dönüştü. Bir otomobil kalaşnikoflu saldırı düzenlendi.

Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar

Adana'da iki aile arasında 1 yıl önce başlayan "kan davası"nda 1 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl silahlı çatışmada ölen kişinin yakınları, diğer aile bireylerinin bulunduğu otomobili uzun namlulu silahlarla taradı.

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Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar

Olayda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu da yaralandı.

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Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar

"ALACAK VERECEK DAVASI KAN DAVASINA DÖNDÜ"

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk olay 22 Temmuz 2016'da Adana merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi.

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Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar

Aralarında alacak verecek meselesi bulunan her ikisi de Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden Adana'ya göç eden Altınyüzük ile Üzer aileleri önce tartışmış daha sonra da silahlı çatışmaya girmişti.

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