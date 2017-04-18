Adana'da kan davası ! Arabayı taradılar
Adana'da alaca-verecek kavgası kan davasına dönüştü. Bir otomobil kalaşnikoflu saldırı düzenlendi.
Adana'da iki aile arasında 1 yıl önce başlayan "kan davası"nda 1 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl silahlı çatışmada ölen kişinin yakınları, diğer aile bireylerinin bulunduğu otomobili uzun namlulu silahlarla taradı.
"ALACAK VERECEK DAVASI KAN DAVASINA DÖNDÜ"
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk olay 22 Temmuz 2016'da Adana merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi.