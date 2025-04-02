Adana'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 8 yaralı
Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Z.G. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Z., eşi Ü. ile çocukları B., E. ve D.Z.G.'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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