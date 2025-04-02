Adana'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 8 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Z., eşi Ü. ile çocukları B., E. ve D.Z.G.'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.