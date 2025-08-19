  1. Anasayfa
  4. Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü - Resim: 1

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi.

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü - Resim: 2

Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü - Resim: 3

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü - Resim: 4

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

