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  3. 13 Kasım 2020 11:50

Adana'da şafak baskını: Gözaltılar var!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Adana'da şafak baskını: Gözaltılar var!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

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Adana'da şafak baskını: Gözaltılar var!

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da şafak baskını: Gözaltılar var!

Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Adana'da şafak baskını: Gözaltılar var!

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