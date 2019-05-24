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  3. 24 Mayıs 2019 11:44

Adana'da şaşkına çeviren olay !

Adana'da şehrin işlek caddelerinden birinde otomobil kullanan bir kişi kendinden geçip kaldırıma çıkınca polis alarma geçti. Polis ekipleri sürücüyü ayıltmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Adana'da şaşkına çeviren olay !

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Nuri A. (48) otomobil ile şehrin en işlek caddelerinden biri olan Sular Caddesi’nden, Cevat Yurdakul Caddesine doğru hareket etti.

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Adana'da şaşkına çeviren olay !

Şahıs otomobiliyle Cevat Yurdakul Caddesine girmek üzereyken kendinden geçip direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkıp iş yerine girmek üzereyken durabildi. Sürücü burada bir süre baygın halde otomobilin içinde kaldı. Onu gören esnaf hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Muhammed Nuri A.’yı uyandırmaya çalıştı.

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Adana'da şaşkına çeviren olay !

Ancak uyanıp otomobilden inen ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü yere düştü. Polis bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Polis bu arada otomobilde de arama yaptı.

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Adana'da şaşkına çeviren olay !

Sağlık ekipleri gelinceye kadar yerde yatan şahsı gören vatandaşlar da meraklı gözlerle onu izledi.

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