Adana'da şaşkına çeviren olay !

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Nuri A. (48) otomobil ile şehrin en işlek caddelerinden biri olan Sular Caddesi’nden, Cevat Yurdakul Caddesine doğru hareket etti.