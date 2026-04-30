Adana'da sel felaketi: Sulara kapılan araçtan atlamışlardı... Acı haber geldi!
Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, Tabak Deresi’nin taşmasıyla faciaya dönüştü. Sel sularına kapılan otomobilden can havliyle atlayan iki arkadaştan biri hayata tutunurken, diğeri akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA / İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bölgeyi kısa sürede etkisi altına alarak bir sel felaketine yol açtı.
1 / 12
Tabak Deresi’nin taşması sonucu mahsur kalan bir araçtaki iki arkadaşın yaşam mücadelesi ise bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.
2 / 12
Kozan’da etkili olan yağışın ardından Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları çamur ve su altında kalarak ulaşıma kapandı.
3 / 12
Bölge sakinlerinin "Her şey bir saat içinde oldu" diyerek anlattığı felakette, Tabak Deresi’nin taşması yollarda seyir halinde olan araçları hazırlıksız yakaladı.
4 / 12