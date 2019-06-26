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  3. 26 Haziran 2019 17:34

Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar

Adana'da giderek yükselen sıcaklıklar vatandaşları bunaltıyor. Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar çareyi parklardaki ağaç gölgelerinde oturarak buldu.

Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar

Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.30’da gölgede 39 derece ölçüldü.

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Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar

Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

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Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi

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Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar

Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti.

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