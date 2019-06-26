Adana'da sıcaklıktan kaçınmak her türlü yöntemi deniyorlar
Adana'da giderek yükselen sıcaklıklar vatandaşları bunaltıyor. Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar çareyi parklardaki ağaç gölgelerinde oturarak buldu.
Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.30’da gölgede 39 derece ölçüldü.
Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi