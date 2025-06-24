Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 41 yaşındaki U.P.'nin cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı. İncelemede cesedin U.P.'ye (41) ait olduğu tespit edildi.
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Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından P.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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