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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 41 yaşındaki U.P.'nin cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu - Resim: 1

Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu - Resim: 2

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı. İncelemede cesedin U.P.'ye (41) ait olduğu tespit edildi. 

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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu - Resim: 3

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından P.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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