Adana'da tekne gezisi faciayla bitti
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde açılıp, kullandığı tekneden suya düşerek kaybolan 25 yaşındaki E.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde 28 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında E.G., eşi A. ve 4 yakınıyla birlikte tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni, 1 çocuk babası G., iddiaya göre, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu.
Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle sürüklenen teknedekiler, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, G. için arama çalışması başlatıldı.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdiği arama çalışmalarının 5’inci gününde E.G.’nin bugün saat 06.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler, G.’nin cansız bedenini tekneye çıkarıp Su Altı Grup Amirliği’nin yerleşkesine götürdü. Yapılan incelemenin ardından E.G.'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.