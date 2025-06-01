Adana'da tekne gezisi faciayla bitti

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdiği arama çalışmalarının 5’inci gününde E.G.’nin bugün saat 06.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler, G.’nin cansız bedenini tekneye çıkarıp Su Altı Grup Amirliği’nin yerleşkesine götürdü. Yapılan incelemenin ardından E.G.'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.