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  3. 10 Kasım 2020 12:15

Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

Ekiplerin operasyonları sürüyor.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

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