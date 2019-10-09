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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı

Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiyi yakalamak için baskınlar düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı .

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı

Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı

Baskınlarda, narkotik köpeği ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı

Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinden önlem aldı.

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