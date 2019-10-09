Adana'da uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat da katıldı
Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiyi yakalamak için baskınlar düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı .
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.