Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü

PİLOTLAR SAĞ KURTULTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur." açıklamasını yaptı.