Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangınına müdahale etmek için havalanan yangın söndürme uçağı göle düştü. İki pilotun sağ kurtulduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 2 adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.
Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.
PİLOTLAR SAĞ KURTULTU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur." açıklamasını yaptı.
KIRIM ANI KAMERADA
Yangın söndürme uçağının Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğradığı an, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.