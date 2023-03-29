Adana'da yıkılacak bina sayısı belli oldu

Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, 1202 binayı 'ağır' ve 2619 binayı da 'orta' hasarlı olarak saptadı. Toplam 3 bin 821 ağır ve orta hasarlı binanın yıkılacağı kentte 17 bin 233 bina ise 'az hasarlı' 125 bin 646 bina da 'hasarsız' olarak kaydedildi. Depremin ilk günlerinde kentte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde 17 bin 515 çadır kuruldu. Bu çadırlarda barınma ihtiyacını karşılayan Adanalılar ve çevre kentlerden gelen depremzedelerin, hasar tespitlerinin yapılmasının ardından büyük bir bölümü evlerine geçti. Evleri 'orta' ve 'ağır' hasarlı tespit edilen depremzedeler ise yurtlara yerleştirildi.