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  3. 20 Kasım 2019 01:01

Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Adana'da sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bunun üzerine ablası Hatice Bartan evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar için

Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı

Küçük Erol'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Erol Bartan ayakta durmakta güçlük çekti.

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