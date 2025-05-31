Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı
Adana'da bir iş merkezinde çıkan yangında alevlerden kaçmaya çalışan 2 işçi pencereden atladı.
Kaynak: İHA
Yangın, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde çıktı.
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Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu.
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Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı.
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Ancak isimleri öğrenilemeyen 2 işçi daha fazla dayanamayıp, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı.
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