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Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı

Adana'da bir iş merkezinde çıkan yangında alevlerden kaçmaya çalışan 2 işçi pencereden atladı.

Kaynak: İHA
Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı - Resim: 1

Yangın, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi'ndeki yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde çıktı.

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Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı - Resim: 2

Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu.

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Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı - Resim: 3

Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı.

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Adana'daki yangında can pazarı: 2 kişi kendini camdan aşağı attı - Resim: 4

 Ancak isimleri öğrenilemeyen 2 işçi daha fazla dayanamayıp, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. 

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