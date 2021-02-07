Adana’dan Dubai’ye 5 ton salata ihracatı

‘ÜRÜNLERİN İSİMLERİ YABANCI OLSA DA HEPSİNİ ÜLKEMİZDE YETİŞTİRDİK’

Ürünün 7 çeşitten oluştuğunu ve bitkilerin kökeninin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyleyen firma sahibi Siraç Orhan, ‘’Tabi bunların isimleri yabancı olsa da bunların hepsi ülkemizde yetişiyor. Biz bu 7 çeşit bitkiyi üreterek özenle topladık. Ürünleri karıştırdıktan sonra 0 santigrat derecede yıkayarak modifiye atmosferli poşete koyarak paketleyip Dubai’ye yolladık. Bu ürünleri günü gününe toplamamız gerekiyor. Eğer bu ürünleri küçükken toplamazsak ürünün bir anlamı kalmıyor. Bu ürünün ülkemizde daha çok üretilmesini isteriz’’ dedi.