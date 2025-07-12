Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti

‘ADRENALİN OLSUN İSTEDİ’

Polis merkezinde işlemlerin ardından gazetecilere olayı anlatan K., N.G. ile 14 yıllık sevgili olduklarını söyledi. G.'nin çocukluktan bu yana romantik bir evlilik teklifi istemediğini aktaran K., "Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp, yere yattık. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götüreceklerini söyledi. İfadeye gelip, çıktık" dedi.