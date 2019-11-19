Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor
Adana’da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran'ın restoranında dizayn ettiği 'tereyağlı lokum' yemeği, Adana kebabın tahtını sallayacak cinsten.
Adana'da kebap dükkanı işleten İsmail Çalıkıran, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeğini meydana getirdi.
Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü ifade etti.