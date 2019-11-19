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  3. 19 Kasım 2019 12:25

Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor

Adana’da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran'ın restoranında dizayn ettiği 'tereyağlı lokum' yemeği, Adana kebabın tahtını sallayacak cinsten.

Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor

Adana'da kebap dükkanı işleten İsmail Çalıkıran, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeğini meydana getirdi.

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Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor

Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor

Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü ifade etti.

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Adanalı kebap ustası yeni keşfiyle günde 6 bin TL kazanıyor

Tereyağlı lokumun özel bir sunumu olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, yemek yapmanın bir sanat olduğunu ve göze hitap etmeyen bir lezzetin insanı tam anlamıyla doyuramayacağını belirtti.

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